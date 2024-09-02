"Росгосстрах": этим летом около 80% страховых случаев с жильем произошло в частном секторе

Специалисты "Росгосстраха" проанализировали обращения клиентов компании по страховым случаям с домами и квартирами, которые произошли этим летом. Подавляющее большинство — порядка 80% — поступило от владельцев жилья в частном секторе. Эта цифра оказалась на 8 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период годом ранее. Как отметила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, объяснить это можно в том числе и природными аномалиями, которыми изобиловало это лето — последствиями паводков, ураганов с сильными ливнями, грозой и градом. В целом выплаты по паводкам в этом году превысили 430 млн рублей — это почти в 5,5 раз больше, чем возмещение за аналогичные страховые случаи в прошлом году.

Природные катаклизмы чаще всего становятся причиной страховых случаев с жильем — на них приходится порядка 75-80% обращений, и больше всего повреждениям подвержены дома и строения в частном секторе. Причем строениям угрожают не только подтопления и сорванные ветром крыши и обшивка домов, но и упавшие на них деревья. Однако самые крупные выплаты были после пожаров: например, почти 14 млн рублей получили два клиента компании из Оренбургской области, дома которых сгорели. На "летние" пожары пришлось более 10% поданных заявлений, причем в нескольких случаях огонь перекидывался на дома клиентов "Росгосстраха" от соседних построек.

Более 4,5% поданных в компанию заявлений было из-за краж и противоправных действий третьих лиц — нередко злоумышленники только выбивали стекла в окнах, но были случаи, когда из дома выносили ценные вещи.

В многоэтажных домах более 90% страховых случаев традиционно пришлось на заливы. Разрыв гибкой подводки к стиральной машине или душевой кабине, авария на системах водоснабжения и отопления, залив соседями с верхнего этажа, протечка кровли — это далеко не все причины, по которым клиенты обратились в "Росгосстрах" по страховому случаю. В "Росгосстрахе" отмечают, что все эти риски входят в страховые продукты, которые разработаны с минимальным количеством исключений. В одном случае квартиру клиента "Росгосстраха" в Москве залили пожарные — при тушении пожара несколькими этажами выше.

"При заключении договора мы всегда обращаем внимание наших клиентов на несколько важных моментов: учитывать наиболее вероятные риски, реально оценивать стоимость своего имущества и страховать гражданскую ответственность — на случай, если по вине клиента пострадает имущество соседей. Последняя опция по умолчанию входит в некоторые страховые предложения нашей компании. Но иногда есть смысл увеличить страховую сумму по этому риску, особенно если у соседей дорогостоящий ремонт или антикварная мебель", — говорит Юлия Серова.

За три летних месяца возмещение по страховым случаям с жильем составили в "Росгосстрахе" свыше 650 млн рублей. Средняя выплата по имущественным рискам превысила 118 тыс. рублей.

Чаще всего по страховым случаям с недвижимостью граждан и домашним имуществом обращались жители Москвы и Подмосковья — на них пришлось порядка 12% поданных заявлений. 9% заявлений поступило от клиентов компании из Башкортостана, 6% — от жителей Пензенской области. В топ-7 по числу обращений по страховым случаям вошли заявления клиентов из Вологодской, Нижегородской, Тамбовской областей и Республики Чувашия.