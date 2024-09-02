В Сызрани сотрудник организации предстанет перед судом за коммерческий подкуп

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении ведущего специалиста организации, осуществляющей строительный контроль, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2019 г. по 2023 г. обвиняемый, осуществляющий контроль за выполнением работ по договорам строительства различных объектов на крупном предприятии Самарской области, неоднократно получал от представителей подрядных организаций денежные средства и бутовую технику на общую сумму около 900 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.