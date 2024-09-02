В тольяттинском лицее открылся обновленный кабинет химии

В тольяттинском лицее №37 благодаря гранту "Татнефти" и при поддержке предприятия "Тольяттикаучук" открылся обновленный кабинет химии.
Новый кабинет химии оборудован современным лабораторным комплексом для учебной деятельности. Лаборатория позволит увеличить количество и разнообразить качество исследовательских проектов детей. В классе появились все условия для занятий профильных классов, где ребята смогут ставить настоящие опыты.
Символично, что открытие кабинета состоялось в День знаний. Торжественное мероприятие посетил глава Тольятти, Николай Ренц. "Благодаря грантам "Татнефти" во многих школах Тольятти уже открыты классы химии и физики, обновлены актовые и спортивные залы, помощь Компании получили горбольницы и культурные учреждения Тольятти, — отметил Николай Альфредович. — Я уверен, что детям будет втройне интересно изучать химию в новом классе и в новой лаборатории. Это большой вклад в образование наших детей, за что мы очень благодарны нашим благотворителям".
Добавим, что "Татнефть" не только оснащает кабинеты в школах, но и оказывает поддержку учителей. Этим летом благодаря помощи Компании учитель химии 37-го лицея Светлана Петрова посетила курсы повышения квалификации во всероссийском образовательном центре "Сириус", и теперь новые знания и новые условия труда в обновленном химклассе позволят учителю еще эффективнее готовить талантливых ребят к предметным олимпиадам.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.