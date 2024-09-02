В тольяттинском лицее открылся обновленный кабинет химии

В тольяттинском лицее №37 благодаря гранту "Татнефти" и при поддержке предприятия "Тольяттикаучук" открылся обновленный кабинет химии.

Новый кабинет химии оборудован современным лабораторным комплексом для учебной деятельности. Лаборатория позволит увеличить количество и разнообразить качество исследовательских проектов детей. В классе появились все условия для занятий профильных классов, где ребята смогут ставить настоящие опыты.

Символично, что открытие кабинета состоялось в День знаний. Торжественное мероприятие посетил глава Тольятти, Николай Ренц. "Благодаря грантам "Татнефти" во многих школах Тольятти уже открыты классы химии и физики, обновлены актовые и спортивные залы, помощь Компании получили горбольницы и культурные учреждения Тольятти, — отметил Николай Альфредович. — Я уверен, что детям будет втройне интересно изучать химию в новом классе и в новой лаборатории. Это большой вклад в образование наших детей, за что мы очень благодарны нашим благотворителям".

Добавим, что "Татнефть" не только оснащает кабинеты в школах, но и оказывает поддержку учителей. Этим летом благодаря помощи Компании учитель химии 37-го лицея Светлана Петрова посетила курсы повышения квалификации во всероссийском образовательном центре "Сириус", и теперь новые знания и новые условия труда в обновленном химклассе позволят учителю еще эффективнее готовить талантливых ребят к предметным олимпиадам.