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Туризм Общество

Самарец дошел пешком до Москвы за 75 дней

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары Евгений Юрьев дошел пешком до Москвы за 75 дней, сообщает moskvichmag.ru. Мужчина отправился в путешествие 15 июня вместе со своей собакой по кличке Ая. С собой он взял только палатку, спальный мешок и необходимые медикаменты. Он поставил себе задачу дойти до Москвы за 90 дней, но перевыполнил план и добрался до города за 75.

В течение всего похода Евгений вел блог в телеграм-канале "Дико дикий турист", где рассказывал о своих буднях. Они с собакой застали и аномальную жару, и проливные дожди. В пути приходилось питаться в том числе и насекомыми, чтобы набрать белóк, причем ел их Евгений больше для экстрима. На вопрос, зачем он это делает, дикий турист ответил: "Чтобы быть готовым ко всему".

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