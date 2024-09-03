Самарец дошел пешком до Москвы за 75 дней

Житель Самары Евгений Юрьев дошел пешком до Москвы за 75 дней, сообщает moskvichmag.ru. Мужчина отправился в путешествие 15 июня вместе со своей собакой по кличке Ая. С собой он взял только палатку, спальный мешок и необходимые медикаменты. Он поставил себе задачу дойти до Москвы за 90 дней, но перевыполнил план и добрался до города за 75.

В течение всего похода Евгений вел блог в телеграм-канале "Дико дикий турист", где рассказывал о своих буднях. Они с собакой застали и аномальную жару, и проливные дожди. В пути приходилось питаться в том числе и насекомыми, чтобы набрать белóк, причем ел их Евгений больше для экстрима. На вопрос, зачем он это делает, дикий турист ответил: "Чтобы быть готовым ко всему".