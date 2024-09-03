Самарчанка инвестировала в мошенников более 1,4 млн рублей

В Самаре 54-летняя работница медицинского учреждения стала жертвой мошенников: ей позвонил неизвестный и представился менеджером известной инвестиционной компании. Звонивший рассказал женщине о том, как его клиенты зарабатывают большие деньги, вложив в проекты небольшие суммы.

Он заверил, что согласен стать ее наставником и будет подсказывать куда выгоднее вложить средства. Сначала женщина не поверила звонившему, высказав мнение о том, какой смысл ему заботиться о ее достатке, на что злоумышленник ответил, что также имеет процент от сделок.

В результате аферисту удалось убедить жертву и сначала женщина вносила небольшие суммы и получала свой доход. Через некоторое время она внесла порядка 1,4 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.