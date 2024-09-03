День города в Самаре пройдет без салюта

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В Самаре продолжается подготовка к празднованию Дня города. В мэрии сообщили, что в скором времени появится подробная программа, и озвучили информацию о том, будет ли фейерверк.

Фото: пресс-служба мэрии Самары