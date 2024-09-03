День города в Самаре пройдет без салюта

В Самаре продолжается подготовка к празднованию Дня города. В мэрии сообщили, что в скором времени появится подробная программа, и озвучили информацию о том, будет ли фейерверк.
"Салют не планируется", — сообщили в городской администрации.
Отмечать День города в Самаре будут 8 сентября. Однако развлекательные мероприятия стартуют раньше. Посмотрите предварительную программу.
Центральным событием Дня города станет праздничный концерт на площади имени Куйбышева 8 сентября. В программе — выступление семейных самарских коллективов, духовых оркестров, концерт Сергея Трофимова и группы Uma2rman. Начало в 18:00.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!