16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы стали в 1,5 раза чаще выбирать Азию для летнего отдыха Бороздят просторы Вселенной: Wink.ru представляет тизер и постер фантастического сериала "Подростки в космосе" Самарские родители смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн Маркетологи и пиарщики футбольного клуба "Сокол" ищут работу на Авито Жители Самарской области смогут оценить транспортную доступность новостроек при покупке квартир в Москве

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы стали в 1,5 раза чаще выбирать Азию для летнего отдыха

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самарской области этим летом выбирали заграничные путешествия на 6% чаще, чем годом ранее. Продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 54%. Однако самой посещаемой страной у самарцев остается Турция. Такие выводы сделали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

В июне–августе 2024 года турпоток из региона за границу вырос на 7% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: её выбрали 24% путешественников из области. В топ-5 вошли также Абхазия (17%), Казахстан (16%), Грузия (7%) и Египет (4%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока из Самарской области: в сравнении с летом 2023 года он стал выше в полтора раза. Лидером среди азиатских направлений стал Китай, куда турпоток вырос в 2,2 раза. Кроме Поднебесной, самарцы стали чаще ездить в Камбоджу (+300%), во Вьетнам (+130%), Японию (+96%) и Таиланд (+58%). При этом в топ-3 по доле туристов из региона, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (39%), Таиланд (18%) и Мальдивы (8%).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет — сюда летом отправились 90% всех путешественников из Самарской области, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у ЮАР — сюда стали ездить на 170% чаще, а также у Эфиопии — здесь рост составил 160%.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать самарцев, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Турцию ездили на 7% чаще, в Саудовскую Аравию — на 1%. Несмотря на то что в Объединенные Арабские Эмираты турпоток незначительно снизился, государство вошло в топ-6 зарубежных стран этим летом.

Число самарских туристов, посещающих Европу, выросло лишь на 3%. В топ-5 по числу туристов из области вошли Италия, Германия, Испания, Франция и Сербия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6