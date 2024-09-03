Самарцы стали в 1,5 раза чаще выбирать Азию для летнего отдыха

Жители Самарской области этим летом выбирали заграничные путешествия на 6% чаще, чем годом ранее. Продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 54%. Однако самой посещаемой страной у самарцев остается Турция. Такие выводы сделали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

В июне–августе 2024 года турпоток из региона за границу вырос на 7% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: её выбрали 24% путешественников из области. В топ-5 вошли также Абхазия (17%), Казахстан (16%), Грузия (7%) и Египет (4%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока из Самарской области: в сравнении с летом 2023 года он стал выше в полтора раза. Лидером среди азиатских направлений стал Китай, куда турпоток вырос в 2,2 раза. Кроме Поднебесной, самарцы стали чаще ездить в Камбоджу (+300%), во Вьетнам (+130%), Японию (+96%) и Таиланд (+58%). При этом в топ-3 по доле туристов из региона, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (39%), Таиланд (18%) и Мальдивы (8%).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет — сюда летом отправились 90% всех путешественников из Самарской области, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у ЮАР — сюда стали ездить на 170% чаще, а также у Эфиопии — здесь рост составил 160%.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать самарцев, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Турцию ездили на 7% чаще, в Саудовскую Аравию — на 1%. Несмотря на то что в Объединенные Арабские Эмираты турпоток незначительно снизился, государство вошло в топ-6 зарубежных стран этим летом.

Число самарских туристов, посещающих Европу, выросло лишь на 3%. В топ-5 по числу туристов из области вошли Италия, Германия, Испания, Франция и Сербия.