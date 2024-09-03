ВСК: руки подводят россиян после 30-ти, особенно москвичей, петербуржцев, жителей Югры и Калининграда

По итогам 1 полугодия 2024 года самым частым страховым случаем с гаджетами стало внешнее механическое воздействие — к нему относятся падения, царапины и пр. (65% обращений). На втором месте — поломки в постгарантийный период (9%), на третьем — противоправные действия третьих лиц (8%). Всего число обращений в связи с поломкой гаджета выросло в 53 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Также с начала 2024 года около 5% обращений было зафиксировано в рамках дополнительной или продленной гарантии на ремонт гаджета. В целом, за последние несколько месяцев число обращений из-за падений гаджетов сократилось на 9 п.п., а вот страховых случаев в связи с противоправными действиями третьих лиц, наоборот, стало больше — на 1 п.п. Всего 51% происшествий с техникой приходится на мужчин.

По итогам 1 полугодия 2024 года большинство обращений — 70% — было связано со смартфонами. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был равен 77%, а в 2022 году 84%, т. е. россияне с каждым годом все чаще страхуют и другие гаджеты. Например, с 8% до 16% выросло число страховых случаев с телевизорами. В топ гаджетов, с которыми россияне обращаются за получением компенсации, также входят планшеты (5%), роботы-пылесосы (5%), наушники (2%) и ноутбуки (по 1,7%).

Помимо москвичей (32%), самыми неосторожными владельцами гаджетов являются петербуржцы (5,3%), жители Югры (3,8%), калининградцы (3,5%), татарстанцы (3%), новосибирцы (2,2%).

В основном виновниками поломки гаджетов становятся россияне в возрасте 30-39 лет (39%) и 40-49 лет (26%).