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Страхование Финансы

ВСК: руки подводят россиян после 30-ти, особенно москвичей, петербуржцев, жителей Югры и Калининграда

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 1 полугодия 2024 года самым частым страховым случаем с гаджетами стало внешнее механическое воздействие — к нему относятся падения, царапины и пр. (65% обращений). На втором месте — поломки в постгарантийный период (9%), на третьем — противоправные действия третьих лиц (8%). Всего число обращений в связи с поломкой гаджета выросло в 53 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Также с начала 2024 года около 5% обращений было зафиксировано в рамках дополнительной или продленной гарантии на ремонт гаджета.  В целом, за последние несколько месяцев число обращений из-за падений гаджетов сократилось на 9 п.п., а вот страховых случаев в связи с противоправными действиями третьих лиц, наоборот, стало больше — на 1 п.п. Всего 51% происшествий с техникой приходится на мужчин.

По итогам 1 полугодия 2024 года большинство обращений — 70% — было связано со смартфонами. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был равен 77%, а в 2022 году 84%, т. е. россияне с каждым годом все чаще страхуют и другие гаджеты. Например, с 8% до 16% выросло число страховых случаев с телевизорами. В топ гаджетов, с которыми россияне обращаются за получением компенсации, также входят планшеты (5%), роботы-пылесосы (5%), наушники (2%) и ноутбуки (по 1,7%).

Помимо москвичей (32%), самыми неосторожными владельцами гаджетов являются петербуржцы (5,3%), жители Югры (3,8%), калининградцы (3,5%), татарстанцы (3%), новосибирцы (2,2%).

В основном виновниками поломки гаджетов становятся россияне в возрасте 30-39 лет (39%) и 40-49 лет (26%).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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