Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024

В ЦВК "Экспоцентр" в Москве состоялось главное событие автомобильной индустрии — 28-я международная выставка "MIMS Automobility Moscow 2024". В работе самой большой B2B площадки для автопрома в России и СНГ приняли участие порядка 2 тыс. компаний из 20 стран. Все они являются ведущими игроками в сфере запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей. Среди них — и самарские компании.

"Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство", — не раз отмечал руководитель области Вячеслав Федорищев.

На выставке региональные компании успели провести множество встреч с дистрибьюторами, розничными продавцами, импортерами, владельцами магазинов и маркетплейсов. Были установлены деловые связи и достигнуты договоренности с новыми клиентами.

"Участие в подобных масштабных выставках — всегда шанс для расширения бизнеса, — делится предприниматель из Самарской области, участник выставки Алексей Стыценков. — Мы не только пообщались с коллегами, увидели, какую продукцию представили другие регионы, но и наметили партнеров, с кем, надеюсь, в ближайшее время заключим контракты".

Ключевые представители автомобильной отрасли Самарской области представили свою работу на коллективном стенде, организованном региональным минэкономразвития и Центром поддержки экспорта.

"Выставки и бизнес-миссии — одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на внешние рынки и расширения географии поставок своей продукции. Стать участником таких событий предпринимателям региона помогает Центр поддержки экспорта. Специалисты Центра помогают выбрать страну и найти потенциальных зарубежных партнеров, сформировать стратегию выхода на экспорт и "упаковать" предложение с учетом требований иностранного государства", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Поддержка ориентированных на экспорт предприятий в Самарской области развивается в рамках реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".