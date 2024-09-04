16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трое хоккеистов "Лады" командированы в ЦСК ВВС "Ладью" покинул защитник Глеб Борзин ХК "Лада" стал третьим на Кубке губернатора Челябинской области "Ладью" покинул форвард Роман Яковлев "Ладья" стала победителем предсезонного Кубка Сахарова

Хоккей Спорт

Трое хоккеистов "Лады" командированы в ЦСК ВВС

ТОЛЬЯТТИ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках договора о сотрудничестве в ЦСК ВВС командированы защитники Карим Вафин и Николай Демидов, а также нападающий Николай Владимиров, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Прошлый сезон стал для Вафина дебютным в КХЛ и в 23 матчах он отметился одной заброшенной шайбой, заработав при этом 26 (7+19) очков за 32 игры в составе "Ладьи" в МХЛ. Нынешним летом 20-летний защитник принял участие в шести предсезонных встречах главной тольяттинской команды.

Демидов на протяжении всего сезона 2023/2024 выступал за "Ладу" и за 39 матчей набрал 9 (1+8) баллов за результативность при показателе полезности "+4". К сожалению, по причине травмы Николай пропустил всю игровую часть нынешней предсезонки.

Весь предыдущий сезон Владимиров был вынужден пропустить из-за тяжелой травмы, а уже в рамках завершившейся предсезонной подготовки форвард успел сыграть за "Ладу" в пяти матчах, набрав 2 (1+1) очка.

Напомним, что ранее в самарский клуб был командирован нападающий Дмитрий Иванов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6