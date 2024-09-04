Трое хоккеистов "Лады" командированы в ЦСК ВВС

В рамках договора о сотрудничестве в ЦСК ВВС командированы защитники Карим Вафин и Николай Демидов, а также нападающий Николай Владимиров, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Прошлый сезон стал для Вафина дебютным в КХЛ и в 23 матчах он отметился одной заброшенной шайбой, заработав при этом 26 (7+19) очков за 32 игры в составе "Ладьи" в МХЛ. Нынешним летом 20-летний защитник принял участие в шести предсезонных встречах главной тольяттинской команды.

Демидов на протяжении всего сезона 2023/2024 выступал за "Ладу" и за 39 матчей набрал 9 (1+8) баллов за результативность при показателе полезности "+4". К сожалению, по причине травмы Николай пропустил всю игровую часть нынешней предсезонки.

Весь предыдущий сезон Владимиров был вынужден пропустить из-за тяжелой травмы, а уже в рамках завершившейся предсезонной подготовки форвард успел сыграть за "Ладу" в пяти матчах, набрав 2 (1+1) очка.

Напомним, что ранее в самарский клуб был командирован нападающий Дмитрий Иванов.