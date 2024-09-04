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Музыка Культура

Актриса Екатерина Гусева споет романсы в Струковском саду

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, в Струковском саду Самары пройдет вечер романсов с участием заслуженной артистки России, актрисы театра и кино, певицы Екатерины Гусевой. Выступление запланировано в рамках Всероссийского фестиваля духовых оркестров "На сопках Маньчжурии", сообщает горадминистрация.

Екатерина Гусева в сопровождении рояля исполнит популярные отечественные романсы и песни. Начало концерта — в 20:30.

Сам фестиваль приурочен к 438-летию города и пройдет 7 и 8 сентября. В этом году он соберет 12 коллективов из таких городов, как Санкт-Петербург, Севастополь, Екатеринбург, Нижнего Новгород, Пермь, Самара, Тольятти, Уфа. Вход на фестивальные концерты свободный.

В субботу, 7 сентября, в Летнем театре Струковского сада с 18:00 пройдут концерты Нижегородского губернского оркестра (Нижний Новгород) и военного оркестра штаба Черноморского флота (Севастополь).

В воскресенье, 8 сентября, с 13:00 до 18:00 в Струковском саду пройдет гала-концерт фестиваля "На сопках Маньчжурии". Здесь же с 14:30 можно увидеть плац-концерты и дефиле музыкантов оркестров. А в 19:30 сводный оркестр участников фестиваля выступит на площади Куйбышева.

Напомним, ранее публиковалась основная программа дня города.

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