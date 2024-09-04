Экс-начальник районного отдела Росгвардии из Самарской области подпал под уголовное преследование

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника Богатовского межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Корниенко. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, Корниенко фиктивно оформил на гражданскую должность знакомого, который в реальности на службе не появлялся. Его зарплату подозреваемый забирал себе. Сумма причиненного бюджету ущерба составила около 400 тыс. рублей.

Сначала Корниенко отстранили от работы, а затем уволили. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").