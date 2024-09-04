Экс-начальник районного отдела Росгвардии из Самарской области подпал под уголовное преследование

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника Богатовского межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Корниенко. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По версии следствия, Корниенко фиктивно оформил на гражданскую должность знакомого, который в реальности на службе не появлялся. Его зарплату подозреваемый забирал себе. Сумма причиненного бюджету ущерба составила около 400 тыс. рублей.
Сначала Корниенко отстранили от работы, а затем уволили. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек