Гражданина Узбекистана задержали в Самарской области за организацию незаконной миграции

В Самарской области задержали гражданина Узбекистана по подозрению в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322. 1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, мужчина устроил соотечественников, не имеющих регистрации в РФ, на работу в теплицы, поселил их там же в самодельные помещения и также обеспечивал питанием.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Незаконно проживавших возле теплиц мигрантов привлекли к административной ответственности и в ближайшее время депортируют.