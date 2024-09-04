Гражданина Узбекистана задержали в Самарской области за организацию незаконной миграции

В Самарской области задержали гражданина Узбекистана по подозрению в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322. 1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, мужчина устроил соотечественников, не имеющих регистрации в РФ, на работу в теплицы, поселил их там же в самодельные помещения и также обеспечивал питанием.
Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Незаконно проживавших возле теплиц мигрантов привлекли к административной ответственности и в ближайшее время депортируют.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек