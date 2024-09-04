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Старший вице-президент Сбера рассказала о риск-моделях по климату

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова приняла участие в сессии "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса" на ВЭФ во Владивостоке.

Проблема изменения климата и адаптации к нему актуальны для всего мира. Глобальный экономический ущерб от климатических изменений оценивается в 1,5 трлн долларов ежегодно на горизонте до 2050 года. Даже дорогостоящие меры адаптации обойдутся примерно в 30 раз дешевле, чем ликвидация последствий природных катаклизмов. При этом финансирование адаптации к изменению климата составляет только 5% от общего объёма климатического финансирования. Об этом рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на сессии "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса" на IX Восточном экономическом форуме.

В адаптации бизнеса к изменениям климата Сбер выделяет два ключевых направления — это анализ климатических рисков и разработка соответствующих инструментов, в первую очередь зелёных технологий и ответственного финансирования. При этом анализ рисков — наукоёмкое направление, требующее новых решений и подходов. Это означает, что количество данных, которые уже сейчас необходимы для качественного прогнозирования климатических и физических рисков, кратно увеличивается.

"У Сбера есть риск-модели, которые позволяют делать короткие прогнозы климатических событий на 6 и 12 месяцев, что соответствует запросу бизнеса. Поскольку компаниям для эффективного планирования и управления необходимо оперировать короткими (в сравнении с научными горизонтами) циклами. Мы активно применяем наши модели в своей работе и относительно наших клиентов. Это позволяет нам экономить порядка миллиарда рублей ежегодно, и зарабатывать, правильно определяя риски", — сообщила Татьяна Завьялова.

Она отметила, что вопрос адаптации сейчас стоит более остро, чем задачи по митигации (смягчения) последствий изменения климата.

Спикер подчеркнула, что рынок зелёных технологий в мире составляет около 4,5 трлн долларов, и при ежегодных темпах роста в 20-30% его объём к 2030 году может достигнуть почти 10 трлн долларов. Например, технологии на базе искусственного интеллекта используются не только в модернизации производства ― для повышения энергоэффективности или сокращения выбросов углекислого газа, но и для более быстрого и качественного решения задач устойчивого развития.

По словам Татьяны Завьяловой, в Сбере сформировано полноценное направление работы с корпоративным бизнесом в сфере устойчивого развития: "Во-первых, это ответственное финансирование — его портфель уже составляет более 3,3 трлн рублей. Во-вторых, некредитные инструменты устойчивого развития, которые помогают нашим клиентам решать конкретные локальные задачи в контексте ESG-ценностей. Они могут быть связаны с социальными вопросами, страхованием и экологическими задачами. Сегодня доступно более 20 продуктов для разных сегментов бизнеса".

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