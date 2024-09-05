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Экология Общество

В Самарской области в три раза уменьшилось количество лесных пожаров благодаря нацпроекту "Экология"

5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в регионе ликвидировали 16 лесных пожаров и 15 — ландшафтных. За аналогичный период прошлого года их было больше 50. Вовремя обнаружить и локализовать пожар помогает техника, приобретенная по нацпроекту "Экология". Недавно поступил новый вахтовый автобус, и теперь парк лесопожарной техники Самарской области оснащен на 100%.

Фото: министерство лесного хозяйства и лесопользования Самарской области

"Новый отечественный автобус-вахта предназначен для перевозки к месту тушения 22 бойцов вместе с оборудованием. Полноприводный автомобиль отлично подходит для использования весной и осенью, когда грунтовые дороги становятся труднопроходимыми", — объясняет замдиректора госучреждения "Самаралес" Владимир Горячкин.

В регионе 17 пожарно-химических станций, которые укомплектованы пожарными автомобилями, колесными и лесопожарными тракторами, бульдозерами, патрульными машинами, автобусами. Есть и противопожарный катер, а также полуприцеп с тягачом. Всего по нацпроекту "Экология" закуплено 111 единиц техники и 1109 единиц оборудования. Благодаря полной оснащенности ежедневно на патруль выезжают 30 экипажей. Это позволяет своевременно обнаружить и локализовать пожар.

"Конечно, это колоссальная помощь для наших пожарных формирований. Очень важно вовремя обнаружить возгорание и не дать ему разрастить до крупного пожара", — добавил Горячкин.
Помимо наземного и водного патрулирования ситуацию контролируют 45 видеокамер на вышках, которые покрывают почти 90% лесного фонда губернии. Система работает с помощью специальной программы "Лесохранитель".

"Камера поворачивается на 360 градусов и видит на расстоянии 35 километров. Если где-то есть задымление, то камера срабатывает, по информатору мы определяем в каком лесничестве возгорание, отправляем на место лесную охрану и технику с ближайшей станции", — рассказывает начальник региональной диспетчерской службы "Самаралеса" Елена Авсиевич.

Для сохранения лесов специалисты проводят и целый комплекс противопожарных мероприятий. Здесь также на помощь приходит новая техника. Среди приобретений этого года — универсальный трактор на базе МТЗ. На нем установлен лесной плуг, но подвес позволяет использовать разное оборудование: для вспашки земли, разбора завалов, перевозки воды. Благодаря таким обновлениям сегодня уже прочищено более 19 тыс. км. минерализованных полос, реконструировано почти 30 км лесных дорог. Кроме того, специалисты "Самаралеса" строят и обновляют зоны отдыха для комфортного и безопасного пребывания жителей в лесу.

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