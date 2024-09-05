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Абоненты МТС в Самарской области смогут звонить и принимать звонки через Яндекс Станцию

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС первой среди российских операторов совместно с Яндексом запустила функцию звонков через Яндекс Станцию. Теперь абоненты МТС в Самарской области смогут звонить с умных колонок на номера любых операторов и принимать вызовы.

Фото: предоставлено МТС

Чтобы совершить звонок посредством умной колонки, достаточно произнести команду, и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок через Яндекс Станцию не будет отличаться от обычного телефонного вызова и тарифицируется в рамках текущего тарифного плана МТС. На экране телефона собеседника отобразится стандартный входящий звонок с вашего номера.

При поступлении входящего вызова виртуальный ассистент сообщит имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с мобильным телефоном, даже если он находится в режиме без звука или выключен. Принять входящий вызов можно с помощью команды виртуальному помощнику. Для удобства пользователям доступен режим "Не беспокоить", который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых умная колонка не будет уведомлять владельца о входящих вызовах.

Подключить звонки на умную колонку можно бесплатно в приложении "Дом с Алисой" на всех умных устройствах Яндекса. Для этого в меню необходимо выбрать функцию "Звонки с колонки, как с телефона" и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения "Дом с Алисой". Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей.

По данным МТС, с января по июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на Яндекс — с момента старта продаж первой Станции в конце 2018 года умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

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