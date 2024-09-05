Производство e-Largus в Ижевске будет запущено в сентябре

АвтоВАЗ планирует запустить серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября.

"В конце сентября запускаем на заводе в Ижевске электромобиль e-Largus, отечественный высоколокализованный продукт", - цитирует tass.ru вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергея Громака.

Громак также добавил, что к старту производства полностью готов автомобиль Lada Aura, его производство должно начаться в сентябре.