Среднюю зарплату в Самарской области хотят увеличить до 95 тыс. рублей

Правительство Самарской области рассчитывает в ближайшие 6 лет создать условия для улучшения благосостояния жителей. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил 5 сентября во время презентации программы социально-экономического развития региона.

"Рассчитываем, что за 6 лет мы существенно подвинемся в вопросе повышения благосостояния граждан. Средняя заработная плата должна увеличиться к 2029 году до 95 тыс. рублей. Реальные доходы населения за период должны увеличиться не менее чем на 20%", — заявил врио губернатора.

Судя по последним данным Самарастата, сейчас средняя зарплата в Самарской области составляет 68407 рублей.