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Экономическая политика Экономика и бизнес

Среднюю зарплату в Самарской области хотят увеличить до 95 тыс. рублей

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области рассчитывает в ближайшие 6 лет создать условия для улучшения благосостояния жителей. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил 5 сентября во время презентации программы социально-экономического развития региона.

"Рассчитываем, что за 6 лет мы существенно подвинемся в вопросе повышения благосостояния граждан. Средняя заработная плата должна увеличиться к 2029 году до 95 тыс. рублей. Реальные доходы населения за период должны увеличиться не менее чем на 20%", — заявил врио губернатора.

Судя по последним данным Самарастата, сейчас средняя зарплата в Самарской области составляет 68407 рублей.

Гид потребителя

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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