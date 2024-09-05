В Тольятти арестован гражданин Узбекистана, подозреваемый в угрозах женщине

Комсомольский районный суд Тольятти отправил под стражу гражданина Узбекистана, подозреваемого в двух преступлениях по ч.1 ст. 119 УК РФ ("Угроза жизни и здоровью граждан"). Об этом сообщили в суде.

Мужчину подозревают в том, что в период с 24 июля по 21 августа он угрожал убийством женщине.

Подозреваемый и его защитник просили отправить мигранта под домашний арест. Следователь и прокурор же настаивали на заключении под стражу.

В итоге мигранта арестовали на месяц и 29 дней.