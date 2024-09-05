В Тольятти арестован гражданин Узбекистана, подозреваемый в угрозах женщине

Комсомольский районный суд Тольятти отправил под стражу гражданина Узбекистана, подозреваемого в двух преступлениях по ч.1 ст. 119 УК РФ ("Угроза жизни и здоровью граждан"). Об этом сообщили в суде.
Мужчину подозревают в том, что в период с 24 июля по 21 августа он угрожал убийством женщине.
Подозреваемый и его защитник просили отправить мигранта под домашний арест. Следователь и прокурор же настаивали на заключении под стражу.
В итоге мигранта арестовали на месяц и 29 дней.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек