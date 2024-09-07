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Не только 67-й: на какие маршруты в Самаре выйдут новые автобусы Для Самарской области закупят 120 троллейбусов Жители Самарской области смогут оценить транспортную доступность новостроек при покупке квартир в Москве Спрос на китайские авто с пробегом в Самарской области вырос на 13,4% Из Курумоча в Минск будет летать больше рейсов

Транспорт Транспорт и связь

Не только 67-й: на какие маршруты в Самаре выйдут новые автобусы

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новые автобусы LOTOS 105 C-02 выпустят на линию на следующей неделе. Об этом сообщил директор компании-перевозчика - ООО "СамараАвтоГаз" - Александр Кочерыгин.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"На следующей неделе автобусы начнут курсировать по маршруту № 67, а затем по маршрутам №№ 2, 24, 34, 41 и 70", - рассказал Александр Кочерыгин.

69 автобусов LOTOS 105 C-02 передали Самаре 4 сентября. Газомоторные машины произведены в Набережных Челнах.

Они оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС, системой кондиционирования и обогрева, зарядными устройствами, а также оборудованы для маломобильных граждан. Вместимость составляет 92 человека, количество посадочных мест - 25.

Обновление общественного транспорта планируют продолжать. В течение ближайших пяти лет на маршруты планируется выпустить 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов и 225 трамваев.

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