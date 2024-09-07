Не только 67-й: на какие маршруты в Самаре выйдут новые автобусы

Новые автобусы LOTOS 105 C-02 выпустят на линию на следующей неделе. Об этом сообщил директор компании-перевозчика - ООО "СамараАвтоГаз" - Александр Кочерыгин.

"На следующей неделе автобусы начнут курсировать по маршруту № 67, а затем по маршрутам №№ 2, 24, 34, 41 и 70", - рассказал Александр Кочерыгин.

69 автобусов LOTOS 105 C-02 передали Самаре 4 сентября. Газомоторные машины произведены в Набережных Челнах.

Они оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС, системой кондиционирования и обогрева, зарядными устройствами, а также оборудованы для маломобильных граждан. Вместимость составляет 92 человека, количество посадочных мест - 25.

Обновление общественного транспорта планируют продолжать. В течение ближайших пяти лет на маршруты планируется выпустить 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов и 225 трамваев.