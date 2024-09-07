Не только 67-й: на какие маршруты в Самаре выйдут новые автобусы

Новые автобусы LOTOS 105 C-02 выпустят на линию на следующей неделе. Об этом сообщил директор компании-перевозчика - ООО "СамараАвтоГаз" - Александр Кочерыгин.
"На следующей неделе автобусы начнут курсировать по маршруту № 67, а затем по маршрутам №№ 2, 24, 34, 41 и 70", - рассказал Александр Кочерыгин.
69 автобусов LOTOS 105 C-02 передали Самаре 4 сентября. Газомоторные машины произведены в Набережных Челнах.
Они оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС, системой кондиционирования и обогрева, зарядными устройствами, а также оборудованы для маломобильных граждан. Вместимость составляет 92 человека, количество посадочных мест - 25.
Обновление общественного транспорта планируют продолжать. В течение ближайших пяти лет на маршруты планируется выпустить 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов и 225 трамваев.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
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Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!