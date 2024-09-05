Для Самарской области закупят 120 троллейбусов

Обновление подвижного состава общественного транспорта — стратегическая задача правительства Самарской области. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил 5 сентября во время презентации программы социально-экономического развития региона.
"Большинство наших жителей пользуются общественным транспортом. И все хотят с одной стороны, чтобы транспорт ходил по удобным маршрутам и вовремя, а с другой — чтобы он был комфортным. Поэтому стратегическая задача — это обновление парка подвижного состава", — заявил глава региона.
По его словам, в течение ближайших 5 лет на маршруты планируется выпустить 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов и 225 трамваев.
4 сентября Самаре передали 69 новых газомоторных автобусов LOTOS 105 C-02. Вместимость составляет 92 человека, количество посадочных мест — 25.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!