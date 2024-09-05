На выборах в Самарской области будут работать видеонаблюдатели

Общественные наблюдатели продолжают подготовку к выборам губернатора Самарской области и в ряде муниципалитетов региона.

Сегодня заканчивается монтаж оборудования в Центре общественного наблюдения, который уже 6 сентября начнет свою работу. Здесь все три дня голосования с 8:00 6 сентября и до последнего подписанного протокола будет осуществляться видеонаблюдение за соблюдением всех, предусмотренных процедур хода голосования и подсчета голосов.

Круглосуточно за изображениями с камер видеонаблюдения будет следить особая группа независимых общественных наблюдателей — видеонаблюдатели. Они тоже прошли обучение и подготовку. Большая часть из тех, кто в этот раз будет мониторить происходящее на участке через экран компьютера, уже имеют подобный опыт.

Всего в единый день голосования — 6, 7, 8 сентября — в подготовке и проведении выборов в Самарской области будут задействованы 1766 участковых избирательных комиссий, 15 из которых образованы в местах временного пребывания избирателей.