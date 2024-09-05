На выборах в Самарской области будут работать видеонаблюдатели

Общественные наблюдатели продолжают подготовку к выборам губернатора Самарской области и в ряде муниципалитетов региона.
Сегодня заканчивается монтаж оборудования в Центре общественного наблюдения, который уже 6 сентября начнет свою работу. Здесь все три дня голосования с 8:00 6 сентября и до последнего подписанного протокола будет осуществляться видеонаблюдение за соблюдением всех, предусмотренных процедур хода голосования и подсчета голосов.
Круглосуточно за изображениями с камер видеонаблюдения будет следить особая группа независимых общественных наблюдателей — видеонаблюдатели. Они тоже прошли обучение и подготовку. Большая часть из тех, кто в этот раз будет мониторить происходящее на участке через экран компьютера, уже имеют подобный опыт.
Всего в единый день голосования — 6, 7, 8 сентября — в подготовке и проведении выборов в Самарской области будут задействованы 1766 участковых избирательных комиссий, 15 из которых образованы в местах временного пребывания избирателей.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.