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Выборы Власть и политика

На выборах в Самарской области будут работать видеонаблюдатели

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественные наблюдатели продолжают подготовку к выборам губернатора Самарской области и в ряде муниципалитетов региона.

Фото: t.me/eyepeople63

Сегодня заканчивается монтаж оборудования в Центре общественного наблюдения, который уже 6 сентября начнет свою работу. Здесь все три дня голосования с 8:00 6 сентября и до последнего подписанного протокола будет осуществляться видеонаблюдение за соблюдением всех, предусмотренных процедур хода голосования и подсчета голосов.

Круглосуточно за изображениями с камер видеонаблюдения будет следить особая группа независимых общественных наблюдателей — видеонаблюдатели. Они тоже прошли обучение и подготовку. Большая часть из тех, кто в этот раз будет мониторить происходящее на участке через экран компьютера, уже имеют подобный опыт.

Всего в единый день голосования — 6, 7, 8 сентября — в подготовке и проведении выборов в Самарской области будут задействованы 1766 участковых избирательных комиссий, 15 из которых образованы в местах временного пребывания избирателей.

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