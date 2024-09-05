Липовые сотрудники "техподдержки" выманили у бухгалтера из Самарской области 500 тыс. рублей

В Самарской области жертвой интернет-мошенников стал 35-летний бухгалтер. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине из Похвистневского района в мессенджере пришло сообщение от какой-то "техподдержки" с предложением защитить аккаунт от взлома и пройти верификацию через "Госуслуги". Потерпевший перешел по предложенной ботом ссылке. Вскоре его аккаунт в мессенджере заблокировали, а с банковского счета списали более 500 тыс. руб., которые он откладывал жене на подарок.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек