Липовые сотрудники "техподдержки" выманили у бухгалтера из Самарской области 500 тыс. рублей

В Самарской области жертвой интернет-мошенников стал 35-летний бухгалтер. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине из Похвистневского района в мессенджере пришло сообщение от какой-то "техподдержки" с предложением защитить аккаунт от взлома и пройти верификацию через "Госуслуги". Потерпевший перешел по предложенной ботом ссылке. Вскоре его аккаунт в мессенджере заблокировали, а с банковского счета списали более 500 тыс. руб., которые он откладывал жене на подарок.