В Самарской области директор не выдал зарплат рабочим на 280 тыс. рублей

Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, оказывающего услуги по строительно-монтажным работам, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с апреля по август 2024 г. подозреваемая не выплатила работникам организации около 280 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.