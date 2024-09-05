В Самарской области директор не выдал зарплат рабочим на 280 тыс. рублей

Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, оказывающего услуги по строительно-монтажным работам, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы).
По версии следствия, в период с апреля по август 2024 г. подозреваемая не выплатила работникам организации около 280 тыс. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек