В Самарской области определили системообразующую электросетевую организацию

В Самарской области системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) определен филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети". Соответствующее распоряжение врио губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на сайте правительства в четверг, 5 сентября.
Статус СТСО присвоен на срок с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2029 года.
С 1 сентября вступили в силу поправки в закон "Об электроэнергетике", направленные на консолидацию электросетевого рынка. Согласно документу, в каждом субъекте РФ появятся системообразующие территориальные сетевые организации. Законом закрепляются их полномочия и особенности правового регулирования.
СТСО станут едиными центрами ответственности, также только они смогут оказывать услуги по передаче электроэнергии потребителям. Остальные территориальные сетевые организации будут оказывать услуги по передаче электрической энергии иным территориальным сетевым организациям, в том числе и СТСО.
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