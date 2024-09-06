Авито на ВЭФ принял участие в менторской гостиной для молодых предпринимателей

Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, стал ментором в молодежной программе Восточного экономического форума — "День будущего".
В "Менторской гостиной" форума студенты и молодые предприниматели продемонстрировали собственные проекты и стартапы. Эксперты же дали практические советы по разным вопросам начинающих бизнесменов.
Михаил Рыженков консультировал по теме "Особенности ведения бизнеса на цифровых платформах".
"Цифровые платформы, такие как Авито, предлагают начинающим предпринимателям широкий инструментарий для развития и масштабирования бизнеса. А главное — у нас самый низкий порог входа: минимальный набор для работы — это смартфон и интернет. То есть мы помогаем молодым предпринимателям строить и развивать бизнес практически с первой минуты после регистрации на платформе", — отметил он.
В мероприятии также приняли участие представители общественной организации "Деловая Россия", Российско-Китайской гильдии коммерции, основатели и руководители российских компаний.
Последние комментарии
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
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