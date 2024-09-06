Тольяттинцу грозит уголовное наказание за фиктивный брак с иностранкой

В Тольятти отправили в суд уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что местный житель за деньги женился на иностранке, чтобы она получила разрешение на временное проживание, а затем и гражданство РФ.
Позже Автозаводский районный суд Тольятти признал брак недействительным. А в отношении жениха возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в РФ иностранного гражданина").
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек