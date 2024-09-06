Тольяттинцу грозит уголовное наказание за фиктивный брак с иностранкой

В Тольятти отправили в суд уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что местный житель за деньги женился на иностранке, чтобы она получила разрешение на временное проживание, а затем и гражданство РФ.

Позже Автозаводский районный суд Тольятти признал брак недействительным. А в отношении жениха возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в РФ иностранного гражданина").