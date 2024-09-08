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Баскетбол Спорт

БК "Самара" вышла в финал предсезонного турнира в Саратове

САРАТОВ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полуфинале стартовавшего 7 сентября в Саратове предсезонного турнира памяти В.Е. Родионова БК "Самара" в овертайме переиграла пермскую "Парму" — 84:79.

Самыми результативными в составе самарской команды стали Антон Карданахишвили (12 очков, 7 передач и 5 перехватов), а также Брендан Адамс, Александр Гудумак, Иван Пынько и Хейден Далтон, набравшие по 11 очков.

В воскресенье, 8 сентября, в финале турнира "Самара" сыграет с победителем матча между "Автодором" и ЦСКА-2.

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