Женщина пострадала при пожаре в СНТ в Ставропольском районе

В субботу, 7 сентября, произошел пожар в СНТ "Электрон" в с. Ермаково Ставропольского района.

Информация о возгорании поступила в 18:15. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, горели надворные постройки. Огонь охватил площадь в 21 кв. м.

На тушение были направлены шесть человек и две автоцистерны из 147 ПСЧ и добровольной пожарной команды с. Осиновка. Пожар удалось ликвидировать в 18:51.

В региональном управлении МЧС России рассказали, что при пожаре получила травмы 58-летняя женщина.