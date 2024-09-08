Женщина пострадала при пожаре в СНТ в Ставропольском районе

В субботу, 7 сентября, произошел пожар в СНТ "Электрон" в с. Ермаково Ставропольского района.
Информация о возгорании поступила в 18:15. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, горели надворные постройки. Огонь охватил площадь в 21 кв. м.
На тушение были направлены шесть человек и две автоцистерны из 147 ПСЧ и добровольной пожарной команды с. Осиновка. Пожар удалось ликвидировать в 18:51.
В региональном управлении МЧС России рассказали, что при пожаре получила травмы 58-летняя женщина.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !