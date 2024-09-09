Самарский бизнесмен угодил за решетку, обманув 20 покупателей

В Самаре местному жителю вынесен приговор за совершение 19 эпизодов мошенничества при реализации мебели. Выяснилось, что предприниматель заключал договоры с клиентами,брал предоплату в полном или частичном размере, но контрактных обязательств не выполнял, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июле 2023 года в суд по Кировскому району направили уголовное дело в отношении 46-летнего бизнесмена из Самары с обвинением в мошенничестве при продаже мебели.

"Согласно материалам уголовного дела, в полицию за помощью обратились жители Самарской области, сообщив, что оформили заказ на мебель и даже перечислили оплату продавцу, но товара так и не получили. Через некоторое время в полицию поступили аналогичные заявления от жителей других регионов: Оренбургской области, Республики Татарстан и Ханты-Мансиийского автономного округа - Югра", - отмечается в сообщении.

Было установлено, что в одном из городских ТЦ самарский бизнесмен торговал в розницу мебелью. Он заключал договоры с клиентами, брал оплату в полном или частичном размере, но под различными предлогами откладывал сроки поставки заказа.

Подобным образом денег лишились 19 человек. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Часть причиненного ущерба - 313 500 рублей - обвиняемый возместил в ходе предварительного следствия. Он пояснил, что брал у покупателей деньги и тратил их на текущую предпринимательскую деятельность, в том числе на погашение долгов.

"Отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по Самаре предъявил обвинение мужчине за совершение 19 преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", - рассказали в полиции.

Суд назначил ему наказание - лишение свободы на 3 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.