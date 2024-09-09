Пьяный самарец напал на полицейского в аэропорту

В понедельник, 9 сентября, стало известно, что Центральное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), об этом сообщили в пресс-службе Управления.
По версии следствия, 28 августа в аэропорту Самары подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил Административный кодекс и правила безопасности воздушной гавани. Сотрудники транспортной полиции провели нарушителя в служебное помещение для составления административного протокола. В ответ на законные требования полицейского подозреваемый "применил в отношении него не опасное для жизни и здоровья насилие", - говорится в релизе.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, осуществляется сбор доказательной базы.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек