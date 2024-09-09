Владимир Гутенев: в ОПК нужно привлечь 160 тысяч сотрудников

Перспективные пути развития оборонно-промышленного комплекса обсудили на совместном совещании с врио губернатора Самарской области, членом Бюро Союза машиностроителей России Вячеславом Федорищевым и руководителями ведущих промышленных предприятий региона.

Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза Владимир Гутенев, который также принял участие в мероприятии.

Как рассказал парламентарий, в ходе встречи затронули много важных вопросов, включая формирование дополнительных преференций для оборонщиков в целях решения проблем кадрового дефицита и миграции специалистов из отрасли. Владимир Гутенев напомнил, что в оборонку необходимо привлечь еще 160 тысяч сотрудников.

Дочерний банк Ростеха НОВИКОМ также вносит вклад в укрепление кадрового потенциала ОПК, предлагая для сотрудников промышленных предприятий мотивационную программу "Развитие".

Участники программы поощрения - высококвалифицированные специалисты, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, наставники, инженеры и работники, имеющие право на социальную поддержку, получают особые условия обслуживания в банке. Они могут оформить ипотеку, потребительский или образовательный кредиты в НОВИКОМе по сниженной процентной ставке.

Программа поощрения разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией "Ростех" в 2022 году и стала одним из ключевых социальных продуктов банка. За это время к ней присоединилось более 150 предприятий, а общая сумма выданных кредитов превысила пять миллиардов рублей.

Также в закрытом режиме обсудили финансирование гособоронзаказа: авансирование по ГОЗ, возможность перевода средств между счетами в рамках одного исполнителя по отдельным счетам и дальнейшие шаги в случае повышения ключевой ставки.

"Все предложения более детально будут проработаны на экспертных площадках комитета ГД по промышленности и торговле для предоставления в виде конкретных решений в Комиссию Госсовета по направлению "Промышленность" во главе с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым", - пояснил депутат Госдумы. Глава Комитета добавил, что заседание комиссии состоится в ближайшее время.