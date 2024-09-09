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Занятость Экономическая политика

Владимир Гутенев: в ОПК нужно привлечь 160 тысяч сотрудников

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перспективные пути развития оборонно-промышленного комплекса обсудили на совместном совещании с врио губернатора Самарской области, членом Бюро Союза машиностроителей России Вячеславом Федорищевым и руководителями ведущих промышленных предприятий региона.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза Владимир Гутенев, который также принял участие в мероприятии.

Как рассказал парламентарий, в ходе встречи затронули много важных вопросов, включая формирование дополнительных преференций для оборонщиков в целях решения проблем кадрового дефицита и миграции специалистов из отрасли. Владимир Гутенев напомнил, что в оборонку необходимо привлечь еще 160 тысяч сотрудников.

Дочерний банк Ростеха НОВИКОМ также вносит вклад в укрепление кадрового потенциала ОПК, предлагая для сотрудников промышленных предприятий мотивационную программу "Развитие".

Участники программы поощрения - высококвалифицированные специалисты, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, наставники, инженеры и работники, имеющие право на социальную поддержку, получают особые условия обслуживания в банке. Они могут оформить ипотеку, потребительский или образовательный кредиты в НОВИКОМе по сниженной процентной ставке.

Программа поощрения разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией "Ростех" в 2022 году и стала одним из ключевых социальных продуктов банка. За это время к ней присоединилось более 150 предприятий, а общая сумма выданных кредитов превысила пять миллиардов рублей.

Также в закрытом режиме обсудили финансирование гособоронзаказа: авансирование по ГОЗ, возможность перевода средств между счетами в рамках одного исполнителя по отдельным счетам и дальнейшие шаги в случае повышения ключевой ставки.

"Все предложения более детально будут проработаны на экспертных площадках комитета ГД по промышленности и торговле для предоставления в виде конкретных решений в Комиссию Госсовета по направлению "Промышленность" во главе с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым", - пояснил депутат Госдумы. Глава Комитета добавил, что заседание комиссии состоится в ближайшее время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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