Самарец поссорился со знакомым и забил его до смерти

В Самаре отправили в суд уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 15 мая 2024 г. на ул. Запорожской пьяный обвиняемый поссорился с 38-летним знакомым и избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек