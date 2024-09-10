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НОЦ "Инженерия будущего" получил грант на реализацию проектов

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко подвели итоги деятельности научно-образовательных центров мирового уровня за 2023 г. и определили получателей грантов на развитие из федерального бюджета на 2024 год.

В число грантополучателей вошел и научно-образовательный центр "Инженерия будущего" Самарской области. Средства гранта направят на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий и инфраструктуры участников, реализацию проектов.

Сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня была создана в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

НОЦ "Инженерия будущего" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для сокращения разрыва между научными разработками и реальными потребностями экономики в инновациях и призван стать эффективным механизмом обеспечения реализации социальных, научно–технологических и экономических приоритетов Российской Федерации на региональном уровне, способный обеспечить поиск ответов на большие вызовы в рамках выбранных центром направлений деятельности.

Основные направления деятельности и приоритеты НОЦ "Инженерия будущего" синхронизированы с национальными приоритетами и задачами технологического лидерства и технологического суверенитета. В контуре внимания находятся аэрокосмические технологии и системы, двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, сектора новых инженерных компетенций, искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых изделий.

Мероприятия по реализации программы деятельности научно-образовательного центра "Инженерия будущего" включают в себя четыре блока мероприятий: по реализации 14 технологических проектов, по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций для реализации технологических проектов, по формированию интегрированной системы поддержки сектора исследований и разработок в субъекте РФ, по повышению узнаваемости и влияния центра на глобальных рынках, участие в международных консорциумах.

НОЦ "Инженерия будущего" Самарской области создан для объединения потенциала организаций высшего образования, научных организаций и предприятий реального сектора экономики Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республик Чувашии и Мордовии. Он служит центром научно-производственной кооперации для реализации проектов мирового уровня, для подготовки уникальных специалистов, в том числе инженерных кадров нового поколения.

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