Разнорабочий из Волгоградской области дважды обманул микрофинансовую организацию в Самаре

В Самаре отправили в суд уголовное дело разнорабочего из Волгоградской области. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратились из микрофинансовой организации. Кто-то обманул сотрудников фирмы и по чужим документах оформил кредиты на покупку сотовых телефонов. Возвращать деньги обманщик, разумеется, не собирался. Сумма ущерба составила более 99 тыс. рублей.

Полицейские изъяли копии документов, на которые оформляли займы. Выяснилось, что указанные паспортные данные совпадали с данными реальных людей, но фотографии были изменены. Вскоре правоохранители установили личность мужчины на фотографиях. Им оказался неоднократно судимый 31-летний житель другого региона. Задержали мужчину в Саратовской области.

Подозреваемый признался, что через Интернет купил два поддельных паспорта и воспользовался ими во время командировки в Самаре. После сделки он избавился от документов. Также мужчина утверждал, что потерял купленные телефоны.