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Власть и политика

23 добровольческие организации стали победителями регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация Добро.рф подвела итоги регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2024 года. От Самарской области 23 заявки стали победителями регионального этапа.

Фото: Ассоциация Добро.рф

Премия была создана в 2020 г. по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Региональный этап в Самарской области проходил с 8 июля по 5 августа. Цель - выявление лучших практик, проектов и инициатив на территории Самарской области. Заявки заочно оценивали 22 эксперта. Они являются представителями некоммерческих организаций, добровольческого направления, органов исполнительной власти, бизнеса и медиасообщества региона.

"С каждым годом растет количество неравнодушных людей, готовых вкладывать свои силы, время и ресурсы в развитие добровольчества региона. Среди 23 победителей есть как уже опытные организации, так и молодые. Это свидетельствует о том, что добровольческое движение в нашем регионе развивается динамично, охватывая все больше сфер и направлений", - отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Все финалисты регионального этапа получают экспертное сопровождение, письма поддержки, для них организуются встречи с руководством региона, а также открываются дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф, оказывается содействие в привлечении партнеров. Победители этого года получат поощрение в виде благодарности, а также участникам предоставят сертификаты на поездку от программы Росмолодежи "Больше чем путешествие".

В ближайшее время Ассоциация Добро.РФ объявит топ-1000 проектов премии #МыВместе, а также имена финалистов. В ходе народного голосования и оценки жюри определятся победители, награждение которых пройдет 5 декабря в рамках Международного форума #МыВместе в московском Центральном выставочном зале "Манеж".

Учредителем премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодежи, а организатором - Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф".

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