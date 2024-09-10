Девушка из Тольятти потеряла 200 тыс. руб., пытаясь купить подарок матери

В Тольятти жертвой мошенников стала 19-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Девушка хотела в качестве подарка матери на день рождения купить абонемент в массажный салон. Она нашла сайт с очень низкими ценами, которые объяснялись якобы акцией, и решилась на покупку. Тольяттинка ввела на сайте данные своей банковской карты. После этого на сайте произошло ошибка, и он больше не открывался. А вскоре со счета девушки списали более 200 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек