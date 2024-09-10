Девушка из Тольятти потеряла 200 тыс. руб., пытаясь купить подарок матери

В Тольятти жертвой мошенников стала 19-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка хотела в качестве подарка матери на день рождения купить абонемент в массажный салон. Она нашла сайт с очень низкими ценами, которые объяснялись якобы акцией, и решилась на покупку. Тольяттинка ввела на сайте данные своей банковской карты. После этого на сайте произошло ошибка, и он больше не открывался. А вскоре со счета девушки списали более 200 тыс. рублей.