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Преступления Происшествия

Девушка из Тольятти потеряла 200 тыс. руб., пытаясь купить подарок матери

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти жертвой мошенников стала 19-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка хотела в качестве подарка матери на день рождения купить абонемент в массажный салон. Она нашла сайт с очень низкими ценами, которые объяснялись якобы акцией, и решилась на покупку. Тольяттинка ввела на сайте данные своей банковской карты. После этого на сайте произошло ошибка, и он больше не открывался. А вскоре со счета девушки списали более 200 тыс. рублей.

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