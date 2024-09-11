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Преступления Происшествия

Директора самарской турфирмы будут судить за обман пяти клиентов

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 33-летней руководительницы туристической фирмы, которую обвиняют в пяти эпизодах мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, летом 2023 г. семья из Самары узнала из рекламы в соцсетях о турфирме и заключила договор на тур в Турцию. От них директор турфирмы получила 220 тыс. рублей. Самарцы долго ждали оформления документов, а накануне вылета женщина сообщила клиентам об отмене поездки из-за ошибки при оплате путевки и перестала выходить на связь.

Аналогичным образом женщина обманула еще четырех человек, в том числе свою 37-летнюю сотрудницу, которая хотела отдохнуть в Индии и согласилась на "выгодное предложение". Общая сумма ущерба составила 745 тыс. рублей. Часть этих денег обвиняемая возместила.

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