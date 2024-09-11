К команде "Ингосстраха" присоединились более 2 тысяч страховых агентов за первое полугодие

"Ингосстрах" подвел итоги работы агентской сети за первые 6 месяцев 2024 года. Компания уделяет особое внимание развитию агентской сети, предлагая комфортные условия работы. С начала года более 2 тысяч агентов присоединились к команде "Ингосстраха".

Благодаря профессионализму агентов, сборы по добровольным видам страхования увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по имущественному страхованию — на 14%.

"Ингосстрах" предлагает агентам различные программы поощрения. Более 6,5 тысяч агентов подключились к программе лояльности, а к бесплатной корпоративной программе ДМС — более 1,4 тысячи агентов.

В рамках программы поощрения в начале 2024 года был выплачен годовой бонус агентам в размере 280,9 миллионов рублей. "Ингосстрах" первым из страховых компаний начал производить выплаты еще в декабре прошлого года.

"Ингосстрах" проводит очное и онлайн-обучение агентов в "Школе продаж", где опытные тренеры помогают агентам развивать навыки продаж не только в теории, но и на практике. За первое полугодие 2024 года обучение прошли более 5,7 тысяч агентов.

Компания постоянно расширяет географию присутствия агентской сети. Совокупно во всех регионах работают более 500 офисов сопровождения агентов "Ингосстраха", где они могут пройти обучение, получить консультации и рекомендации от наставников.

Для удобства работы с клиентами агентам представлен новый инструмент помощи при продажах — сервис клиентской рассрочки. Застрахованные лица могут выбрать удобный график платежей — от 1 до 6 месяцев.

"Недавно мы провели опрос для определения степени удовлетворенности агентов взаимодействием с компанией. Агенты высоко оценили сервис "Витрина баланса", позволяющий агентам отслеживать свои финансовые операции с компанией в режиме реального времени. Также агенты отметили положительный имидж компании, подчеркнув ее надежность и стабильность, готовность наставников оказывать поддержку, удобство использования агентского портала IngoGate и скорость процессов. Мы продолжаем обучать агентов, развивать наши каналы продаж и агентскую сеть, что позволяет нам оставаться на лидирующих позициях", — отметила Карина Елизарова, начальник управления развития агентских продаж "Ингосстраха".