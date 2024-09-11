Проект Паркового комплекса им. К.Г.Сахарова выиграл грант в 1 млн рублей

Проект "Сделано в музее" паркового комплекса истории техники им. Сахарова стал победителем конкурса Президентских Грантов, направленного на поддержку творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусств. Объем финансирования - 1 млн рублей.
В рамках проекта организаторы проведут серию мероприятий для учащихся профессиональных учебных заведений Тольятти. Основной этап проекта пройдет в формате интеллектуально-познавательных игр "РИСК", посвященных истории культуры, искусств, великим именам России.
Команда-победитель и самые активные волонтеры получат возможность посетить в Москве Музей Победы, штаб Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и знаковые места, сообщает мэрия Тольятти.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!