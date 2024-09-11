Проект Паркового комплекса им. К.Г.Сахарова выиграл грант в 1 млн рублей

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Проект "Сделано в музее" паркового комплекса истории техники им. Сахарова стал победителем конкурса Президентских Грантов, направленного на поддержку творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусств. Объем финансирования - 1 млн рублей.