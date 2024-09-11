Жителя Самарской области задержали за пьяное убийство

В Самарской области задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 10 сентября мужчина выпивал дома у 44-летнего знакомого в с. Кошки. Потом мужчины поссорились, и обвиняемый нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек