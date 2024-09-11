Ходом проверки по факту попытки мигрантов обокрасть магазин в Тольятти заинтересовались в СК РФ

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий мигрантов, пытавшихся обокрасть магазин в Тольятти , сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 11 сентября в соцсетях появились видео, на которых утверждается, что в Тольятти мигранты хотели украсть продукты из магазина. Когда их действия попытались пресечь, злоумышленники набросились на сотрудника магазина.

"По данному факту следственным органами СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка (ст. 158, 213 УК РФ), - говорится в сообщении. - Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области доложить о ходе проверки".