Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело из-за ненадлежащего состояния детсада и школы в Сызранском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Самарской области возобновить производство по уголовному делу о халатности из-за ненадлежащего состояния детсада и школы в с. Печерском Сызранского района, сообщает Информационный Центр СК РФ.

Дело по ст. 293 УК РФ было возбуждено зимой 2023 г. после обращения общественности в соцсетях. В зданиях образовательных учреждений выявили многочисленные дефекты, угрожающие безопасности детей. Однако уголовное дело было прекращено.

Теперь в приемную председателя СК России поступило новое обращение о ненадлежащем содержании зданий школы и детского сада в с. Печерском. Несмотря на то что на протяжении длительного времени в здании детского сада разрушаются межэтажные перекрытия, пол не соответствует требованиям безопасности и имеет повреждения, принято решение о включении в программу развития образования муниципального района только школы. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении Информационного Центра.