Тольяттиазот реализовал инвестпроект по бесперебойному энергообеспечению агрегатов карбамида

АО "Тольяттиазот" завершило пилотный проект по установке быстродействующего автоматического ввода резервного питания (БАВР). Система применена на высоковольтной подстанции энергообеспечения первого и второго агрегатов по производству карбамида.
В ходе модернизации производственных мощностей были установлены коммутационные высоковольтные вакуумные аппараты с улучшенными техническими характеристиками. Управление комплексом осуществляется специальным микропроцессорным терминалом, который содержит в себе алгоритмы действий во всех нештатных ситуациях.
Реализация проекта обеспечит бесперебойную работу обеих секций высоковольтной подстанции для электроснабжения агрегатов по производству карбамида №1 и №2. В последующие два года внедрение БАВР планируется на подстанциях агрегата по производству карбамида №3, а также агрегатов по производству аммиака №6 и №7.
Работы проводились в период остановки агрегатов по производству карбамида на капитальный ремонт. Для этого была привлечена подрядная организация из города Чебоксары. Сопровождали процесс сотрудники службы релейной защиты цеха электроснабжения №18 ЭС ТОАЗа, которые также прошли обучение по эксплуатации системы.
Дмитрий Жуков, главный энергетик АО "ТОАЗ":
- Для обеспечения стабильного выпуска минеральных удобрений "Тольяттиазот" планомерно модернизирует существующие мощности и моментально реагирует на появление инновационных технологий и оборудования, внедряя их в производственные процессы. Быстродействующий комплекс позволит автоматизировать операции и увеличить надежность технических систем.
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