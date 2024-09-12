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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот реализовал инвестпроект по бесперебойному энергообеспечению агрегатов карбамида

ТОЛЬЯТТИ. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Тольяттиазот" завершило пилотный проект по установке быстродействующего автоматического ввода резервного питания (БАВР). Система применена на высоковольтной подстанции энергообеспечения первого и второго агрегатов по производству карбамида.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В ходе модернизации производственных мощностей были установлены коммутационные высоковольтные вакуумные аппараты с улучшенными техническими характеристиками. Управление комплексом осуществляется специальным микропроцессорным терминалом, который содержит в себе алгоритмы действий во всех нештатных ситуациях.

Реализация проекта обеспечит бесперебойную работу обеих секций высоковольтной подстанции для электроснабжения агрегатов по производству карбамида №1 и №2. В последующие два года внедрение БАВР планируется на подстанциях агрегата по производству карбамида №3, а также агрегатов по производству аммиака №6 и №7.

Работы проводились в период остановки агрегатов по производству карбамида на капитальный ремонт. Для этого была привлечена подрядная организация из города Чебоксары. Сопровождали процесс сотрудники службы релейной защиты цеха электроснабжения №18 ЭС ТОАЗа, которые также прошли обучение по эксплуатации системы.

Дмитрий Жуков, главный энергетик АО "ТОАЗ":

- Для обеспечения стабильного выпуска минеральных удобрений "Тольяттиазот" планомерно модернизирует существующие мощности и моментально реагирует на появление инновационных технологий и оборудования, внедряя их в производственные процессы. Быстродействующий комплекс позволит автоматизировать операции и увеличить надежность технических систем.

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