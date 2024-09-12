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НОВИКОМ провел региональную конференцию в Воронеже

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Ростеха провел конференцию "Банк НОВИКОМ — главный банк российской инженерной мысли. Ребрендинг, смена позиционирования и фирменного стиля". Мероприятие прошло на площадке XIV Воронежского промышленного форума.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В конференции приняли участие руководители предприятий малого и среднего бизнеса, среди которых — авторитетные отраслевые эксперты региона. Воронежская область является промышленной территорией, имеющей важное значение для НОВИКОМа: банк плотно сотрудничает с Воронежским региональным отделением СоюзМаш России, Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева является его куратором.

На конференции управляющий дополнительным офисом Илья Лазукин рассказал бизнесменам о ребрендинге и новых приоритетах и целях дочернего банка Госкорпорации Ростех. Меры государственной поддержки предприятий МСБ презентовал Сергей Чечелев, руководитель Гарантийного фонда Воронежской области. Особый акцент он сделал на поручительствах, которые фонд предоставляет в качестве обеспечения сделок по привлечению финансирования. Фонд может выступать поручителем в случаях, когда предприятию не хватает собственного залога для получения кредитных средств.

О системе Торгово-промышленной палаты России и современных инструментах поддержки бизнеса подробно рассказал Президент ТПП Воронежской области Сергей Петровский. Палата представляет и защищает интересы бизнес-сообщества региона и служит своеобразным посредником между государством, предпринимателями и финансовыми институтами, помогая выстраивать продуктивные цепочки взаимодействия участников.

"В условиях санкционного давления государство предлагает множество программ поддержки предпринимательства, которые НОВИКОМ активно интегрирует в свои продукты. Каждая сделка становится своеобразным конструктором, который мы собираем совместно с Гарантийным Фондом и Торгово-промышленной палатой, исходя из потребностей и специфики деятельности клиентов. Комплексный подход помогает нашим клиентом наиболее эффективно использовать все доступные финансовые инструменты для развития бизнеса, — прокомментировал Илья Лазукин.

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