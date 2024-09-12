Телекиноконкурс "Родные тропы" начал прием заявок

Межнациональный телекиноконкурс "Родные тропы" проводит Московский дом национальностей при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы и ФГБУ "Дом народов России". В 2024 г. он состоится в восьмой раз.

Целями конкурса являются сплочение и единение жителей России как многонационального государства посредством изучения и популяризации культур, традиций и истории населяющих ее народов, общение и обмен опытом профессионалов в области кино и телевидения.

Победителей определят в четырех номинациях игрового короткометражного кино, документального кино и телевидения:

- дружба народов и межнациональное единство;

- семья и семейные отношения;

- патриотизм и любовь к Родине;

- коренные народы России;

- этнотуризм родного края (партнерская номинация ФГБУ "Дом народов России").

Отдельно принимаются работы во внеконкурсную анимационную программу, по тематике соответствующие любой заявленной номинации. Лучший фильм этой программы получит специальный приз. Анимация в 2024 г. будет впервые представлена на "Родных тропах".

В конкурс принимаются работы 2022-2024 годов.

Отборочный этап пройдет с 6 августа по 15 октября.

Положение о конкурсе и заявка на участие.

Финал телекиноконкурса "Родные тропы" пройдет в Московском доме национальностей со 2 по 6 декабря. В финал пройдут 50 конкурсных работ.

Расходы по проезду, проживанию и питанию финалистов берут на себя организаторы конкурса. Участников ждет насыщенная образовательная и просветительская программа: мастер-классы мэтров российского кино и телевидения, творческие лаборатории, показы и разборы творческих работ, круглые столы, творческие встречи, экскурсии.



