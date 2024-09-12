Телекиноконкурс "Родные тропы" начал прием заявок

Межнациональный телекиноконкурс "Родные тропы" проводит Московский дом национальностей при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы и ФГБУ "Дом народов России". В 2024 г. он состоится в восьмой раз.
Целями конкурса являются сплочение и единение жителей России как многонационального государства посредством изучения и популяризации культур, традиций и истории населяющих ее народов, общение и обмен опытом профессионалов в области кино и телевидения.
Победителей определят в четырех номинациях игрового короткометражного кино, документального кино и телевидения:
- дружба народов и межнациональное единство;
- семья и семейные отношения;
- патриотизм и любовь к Родине;
- коренные народы России;
- этнотуризм родного края (партнерская номинация ФГБУ "Дом народов России").
Отдельно принимаются работы во внеконкурсную анимационную программу, по тематике соответствующие любой заявленной номинации. Лучший фильм этой программы получит специальный приз. Анимация в 2024 г. будет впервые представлена на "Родных тропах".
В конкурс принимаются работы 2022-2024 годов.
Отборочный этап пройдет с 6 августа по 15 октября.
Положение о конкурсе и заявка на участие.
Финал телекиноконкурса "Родные тропы" пройдет в Московском доме национальностей со 2 по 6 декабря. В финал пройдут 50 конкурсных работ.
Расходы по проезду, проживанию и питанию финалистов берут на себя организаторы конкурса. Участников ждет насыщенная образовательная и просветительская программа: мастер-классы мэтров российского кино и телевидения, творческие лаборатории, показы и разборы творческих работ, круглые столы, творческие встречи, экскурсии.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!