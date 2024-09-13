16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 1,4 млн руб., на которые хотела купить дачу Силовики провели обыски в ГКУ "Самарафармация" Тольяттинец потратил 300 тыс. рублей на фантомный отпуск Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело из-за ненадлежащего состояния детсада и школы в Сызранском районе Ходом проверки по факту попытки мигрантов обокрасть магазин в Тольятти заинтересовались в СК РФ

Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 1,4 млн руб., на которые хотела купить дачу

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию обратилась 66-летняя жительница Самары, работающая в одном из Центров молодежи. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка.

Он сообщил, что недавно в финансовом учреждении произошла утечка персональных данных клиентов и теперь все деньги переводятся на безопасные счета. Чтобы обезопасить свои средства необходимо установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала.

В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 1,4 млн руб., которые потерпевшая отложила на приобретение дачного домика.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6