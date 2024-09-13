Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 1,4 млн руб., на которые хотела купить дачу

В полицию обратилась 66-летняя жительница Самары, работающая в одном из Центров молодежи. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка.
Он сообщил, что недавно в финансовом учреждении произошла утечка персональных данных клиентов и теперь все деньги переводятся на безопасные счета. Чтобы обезопасить свои средства необходимо установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала.
В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 1,4 млн руб., которые потерпевшая отложила на приобретение дачного домика.
Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек