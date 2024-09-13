Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 1,4 млн руб., на которые хотела купить дачу

В полицию обратилась 66-летняя жительница Самары, работающая в одном из Центров молодежи. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка.

Он сообщил, что недавно в финансовом учреждении произошла утечка персональных данных клиентов и теперь все деньги переводятся на безопасные счета. Чтобы обезопасить свои средства необходимо установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала.

В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 1,4 млн руб., которые потерпевшая отложила на приобретение дачного домика.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.