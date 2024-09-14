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За полгода средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 11% Владимир Гутенев: в ОПК нужно привлечь 160 тысяч сотрудников Авито Работа и Министерство профобразования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве Авито Работа: кого ждут на вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей Самарцы меняют профессию в среднем трижды на протяжении жизни

Занятость Экономическая политика

За полгода средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 11%

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом полугодии 2024 года средняя предлагаемая зарплата в российских компаниях достигла 61 497 рублей в месяц при полной занятости, что на 11% больше, чем годом ранее. Количество предложений трудоустройства за тот же период увеличилось на 50% в сравнении год к году. Такие данные привел Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, выступая на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Сегодняшний рынок труда характеризуется рекордно низким уровнем безработицы — по данным Росстата, в июне 2024 года он составил 2,4%. Кроме того, в условиях дефицита кадров соискателям доступно больше различных предложений о работе.

Стоит отметить, что зарплатная гонка работодателей постепенно замедляется, поскольку компании все чаще обращают внимание на другие виды материальной и нематериальной мотивации специалистов.

При поиске работы современные соискатели ориентируются на несколько важных факторов: размер зарплаты (76%), гибкие условия (41%), подробные описания условий и задач (39%), хорошая репутация компании (34%) и наличие социального пакета (33%). Работодатели осознают последние тенденции, поэтому число упоминаний социального пакета в вакансиях выросло на 58% в сравнении с I полугодием прошлого года.

В I полугодии 2024 года наиболее дефицитной отраслью являлось производство, сырье и сельское хозяйство — в нем было опубликовано 21% от всех вакансий. Далее следует строительный сегмент — 13% вакансий. И 7% предложений трудоустройства пришлось на транспортно-логистическую сферу.

"Уже долгое время мы отмечаем серьезную нехватку как рабочих, так и офисных специалистов. Мы как специализированная платформа ставим перед собой цель не только помочь соискателям и работодателям найти друг друга, но и способствовать снятию напряженности на рынке труда путем популяризации дефицитных профессий и незадействованной категории специалистов: молодежи и возрастных кандидатов", — говорит Роман Губанов.

Один из трендов на рынке труда, который важно отметить, — это распространение новых форм занятости. По результатам исследования компании, 33% россиян интересуются частичной занятостью, 32% — удаленным форматом, а 24% — подработкой. В сравнении с прошлым годом, в июле 2024 года число вакансий с возможностью подработки выросло на 45%. При этом, согласно опросу, половина (54%) россиян подрабатывали за последний год.

Цифровизация активно внедряется в HR-механики, улучшая процессы найма. Специализированные боты автоматизируют воронку, увеличивают скорость обработки откликов и минимизируют временные затраты HR-менеджеров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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