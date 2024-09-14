Сенатором РФ от Самарской области стала Марина Сидухина

Самарский регион в верхней палате российского парламента будет представлять депутат трёх созывов Самарской губернской думы Марина Сидухина. 13 сентября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о наделении полномочиями сенатора РФ — представителя от Правительства Самарской области.

Марина Сидухина впервые была избрана депутатом в 2004 году. Спустя три года она возглавила Думу г. о. Новокуйбышевск, став первой женщиной-руководителем представительного органа местного самоуправления в Самарском регионе.

Марина Сидухина имеет высшее медицинское и экономическое образование. Начала трудовую деятельность врачом-акушером в Новокуйбышевском родильном доме. В 1998 году возглавила территориальный центр социальной помощи семье и детям. Работала также заместителем министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Депутат Самарской губернской думы трёх созывов, она была председателем комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областного парламента. Стала инициатором ряда социально значимых законопроектов, как регионального, так и федерального уровня. Региональный парламент поддержал её инициативы, благодаря которым приемные семьи Самарской области приравнены к многодетным при получении мер социальной поддержки, ветераны Великой Отечественной войны — труженики тыла имеют право на получение санаторно-курортного лечения без учета дохода и другие. По предложению Марины Сидухиной в региональном парламенте создана рабочая группа по постинтернатному сопровождению и обеспечению жильем детей-сирот, которая позволила системно и оперативно корректировать законодательство в этой сфере.

Марина Сидухина — член научно-координационного совета Российской академии образования по вопросам семьи и детства, член Экспертного совета при Комитете Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. Является заместителем секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" по проектной деятельности, координатором федерального проекта "Крепкая семья" на территории Самарского региона.

"Огромный опыт работы в исполнительной и законодательной власти, широкий политический кругозор, профессионализм и ответственность поможет Марине Геннадьевне Сидухиной отстаивать интересы региона в российском парламенте, работать уже на федеральном уровне. Хочу отметить, что она стала вторым сенатором, имеющим опыт парламентской работы в Самарской губернской думе. Законодательную власть региона сейчас представляет наш коллега, сенатор Андрей Игоревич Кислов, депутат шести созывов Думы. Отмечу, что законодательное собрание стало настоящей кузницей кадров, наши коллеги неоднократно становились мэрами городов, руководителями регионов, депутатами Государственной думы, федеральными министрами", — отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.