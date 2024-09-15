В тольяттинском ДК Автоград прошел предпоказ сериала "Комбинация"

Тольяттинцам удалось на несколько дней раньше всей страны увидеть первые две серии нового сериала от Wink.

Историю культовой девичьей группы конца 80-х — начала 90-х тольяттинцы смогли посмотреть благодаря вечеринке и бесплатному кинопоказу, которые организовали Самарский филиал ПАО "Ростелеком" и самарский филиал ООО "Т2 Мобайл" (бренд T2).

На эксклюзивный премьерный кинопоказ первых двух эпизодов сериала "Комбинация" мог попасть любой желающий, но для тольяттинцев, которые перетрясли антресоли, чтобы вспомнить атмосферу эпохи был шанс получить призы организаторов за образы, созданные в духе 90-х. Самый яркий костюм подарил молодой тольяттинке нового друга — умную колонку, а все остальные участники конкурса получили купоны на бесплатное пользование платформой Wink.

В интерьерах советского ДК мужчины в малиновых пиджаках и девушки в ярких лосинах смотрелись особенно органично благодаря особой атмосфере, за которую отвечали актеры, тематические декорации и фотозоны. Для них с хитами "Комбинации" выступала местная музыкальная кавер-группа. Гости бродили среди вещевых развалов, увлеченно торговались с торговками семечками, примеряли "на картонке" "фирму", угощались "Советским" шампанским, традиционными пончиками и слойками с повидлом.

Настроившись на просмотр, тольяттинцы "заглянули" к соседям, ведь действие нового сериала разворачивается неподалеку — в Саратовской области, где начиналась история знаменитой группы. Авторы фильма пошли по тому же пути, что и эксцентричный милиционер Шишинин — основатель и продюсер первой в стране девичьей музыкальной группы "Комбинация". Они тоже отправились в деревню, глушь, Саратов, где отсняли первые сцены, где когда-то Шишинин нашел буквально на улице Екатерину Иванову и Алену Апину.

Над созданием восьмисерийного сериала работали также режиссер Никита Власов и Никита Кологривый в качестве продюсера и исполнителя главной мужской роли. Павел Прилучный предстанет в образе мужа Алёны Апиной, роль которой досталась Анастасии Уколовой. Вторая из двух главных героинь — актриса Елизавета Базыкина, кстати наша землячка — она уроженка Сызрани.

Помимо Саратова, съёмочной группе пришлось поработать в Москве и Санкт-Петербурге. За полгода принять участие в съемках успели более 5 000 актеров массовых сцен. Ради аутентичного визуала, костюмеры "шерстили" винтажные рынки и создали более 200 оригинальных костюмов. Некоторыми вещами поделились с ними реальные участники группы "Комбинация", включая знаменитых солисток. В ряде эпизодов на Кологривом можно видеть футболку с капюшоном — реальную вещь из гардероба Шишинина, которой передала дочь продюсера.

Режиссеру Никите Власову было важно показать, как за пять лет, на голом энтузиазме, бывший милиционер Александр Шишинин создал сразу несколько звезд российского масштаба и заставил звучать хиты "Комбинации" из каждого утюга.

Чтобы точнее рассказать историю группы, создатели и актеры изучали архивные интервью, личные видеозаписи и семейные альбомы, частью которых поделилась дочь продюсера группы Александра Шишинина Виктория. Они много общались с бывшими солистками "Комбинации", композитором группы Виталием Окороковым, продюсерами Александром Иратовым, Бари Алибасовым и другими свидетелями событий.

История о том, как сотрудник саратовского ОБХСС неожиданно для всех бросил работу и начал прямо на улицах Саратова собирать девичью версию "Ласкового мая", будут показывать на Wink по одной серии в неделю, но те, кто побывал на показе в Автограде, благодаря полученным купонам на бесплатную подписку, смогут видеть их на три дня раньше, чем вся страна.

После просмотра кино гости еще больше часа вспоминали веселые и жуткие истории из жизни шоу-бизнеса 90-х вместе с культовой для города личностью — Владимиром Меерсоном — руководителем компании "Мемфис", который организовывал гастроли группы "Комбинация" в Тольятти в 90-е годы.